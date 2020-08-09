شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يطالب مجلس الأمن الدولى بتمديد حظر السلاح على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، اليوم الاحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذى سينتهى بتاريخ 18 أكتوبر 2020.

وقال الأمين العام، فى رسالته التى أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إنه "نظرا إلى استمرار إيران فى نشر الأسلحة فى المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 فى عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

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وأضاف، أن ذلك "الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أعلن أن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم.