شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى: الوضع فى لبنان يتطلب إصلاحات وسيكون هناك تدقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أن الوضع فى لبنان يتطلب إصلاحات وسيكون هناك تدقيق من قبل البنك الوطنى".
وقال ماكرون فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، "على السلطات اللبنانية عمل الإصلاحات اللازمة وتلبية طموحات الشعب اللبناني التي يعبر عنها الشارع".
كما أعلن ماكرون عن استعداد بلاده لتقديم كل ما يمكن لمنع حدوث فوضى في لبنان، مؤكدا على ضرورة عمل السلطات اللبنانية لإصلاحات تلبي حاجات الشعب.
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