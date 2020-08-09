الرئيس الموريتانى يعين آدما بوكار سوكو أمينا عاما لرئاسة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر، اليوم الأحد، تم تعيين آدما بوكار سوكو أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. وكان آدما يتولى حقيبة التعليم الأساسي في الحكومة المستقيلة، ويخلف في المنصب الجديد محمد سالم ولد البشير.

وينتظر أن يعلن اليوم أو غدا عن حكومة المهندس محمد ولد بلال الذي كلفه الرئيس الغزوانى، يوم الخميس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

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