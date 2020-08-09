شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يصل إلى 5,232 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الإصابات إلى 5,232 منها 4,428 حالة نشطة.

و وأوضح المركزـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن حصيلة الوفيات بلغت 113 حالة وفاة.. مشيرا إلى أن 31 حالة تماثلت للشفاء ليصل إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 691 شخصا.

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و كان المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء فى مارس الماضى، إلى جانب إحصاء 8 حالات وفاة، وشفاء 12 مصابًا.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.