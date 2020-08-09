شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعلن وزارة التعليم نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1441هـ، عبر نظام “نور”، وذلك بدءًا من غدٍ (الإثنين) حتى السبت المقبل 25 ذي الحجة.

وبحسب الجدول المعلن من الوزارة لحركة النقل؛ فإن فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة الحركة ستبدأ مع إعلان النتيجة وتستمر حتى يوم 29 ذي الحجة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

ومن المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة حركة النقل في الأول من محرم 1442هـ، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل اعتباراً من الرابع من الشهر نفسه.