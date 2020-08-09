شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من برنامج «دعم صغار مربي الماشية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، عن صرف الدفعة الحادية عشرة لـ ١١٦.٤ ألف مستفيد من صغار مربي الماشية.

يأتي ذلك في إطار استمرار برنامج دعم صغار مربي الماشية، حيث وصلت إجمالي مبالغ الدعم المقدم من الوزارة 953 مليون ريال لـ 88 ألف مزارع من الذكور بنسبة 77% من إجمالي مربي الماشية المشمولين بالدعم، بينما تم تقديم الدعم لـ 27 ألف مزارع من الإناث بنسبة 23% من إجمالي العدد.

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تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن تغير موعد صرف دعم برنامج دعم صغار مربي الماشية، وذلك حرصا على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم، ونظرا لتوافق موعد صرف دعم صغار مربي الماشية مع إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد تم تغيير موعد صرف الدورة الحادية عشر، ليكون موعد الصرف الجديد 9 أغسطس 2020.