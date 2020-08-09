حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة نوابه الثلاثة من البرلمان

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل يوم السبت استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان.
جاء ذلك خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الجميل ”نحن منتقلون للمواجهة“ لإصلاح الدولة.
وأضاف ”أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر“.
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