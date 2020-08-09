حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة نوابه الثلاثة من البرلمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل يوم السبت استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان‮.‬ جاء ذلك خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي لقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت‮.‬ وقال الجميل ”نحن منتقلون للمواجهة“ لإصلاح الدولة‮.‬ وأضاف ”أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر‮“.

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