عدم النوم الكافي يؤدي للإصابة بأمراض مزمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت دراسة حديثة أنه ليس بالضرورة أن يحتاج جميع الأشخاص إلى النوم 7 أو 8 ساعات ليلا كما هو شائع.



ووفقا لتوصيات مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة ينبغي على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما النوم لمدة 7 ساعات أو أكثر كل ليلة، وفقا للعين.

ويرتبط عدم الحصول على القسط الكافي من النوم بكثير من الأمراض المزمنة مثل السكري 2 وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب بالإضافة إلى زيادة حوادث السيارات وأخطاء العمل.

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وبالرغم من ذلك، توصل أساتذة علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى أن جينات النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية تختلف من شخص لآخر، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأشار الباحثون الأمريكيون إلى أن الساعات الداخلية للناس يمكن أن تنقطع بالساعات مقارنة بآخرين، وربما يفسر هذا سبب استيقاظ البعض مبكرا في حين يفضل البعض الآخر السهر.

ووجدوا أيضا أن الذين ينامون لفترات قصيرة عادة ما يكونون أكثر طاقة وتفاؤلا ولديهم قدرة أكبر على تحمل الألم.

وأشارت الدراسة أيضا إلى دراسة صغيرة أخرى أجريت في السويد ووجدت أن الرجال الذين يمارسون الرياضة في الثامنة صباحا كان لديهم مستويات سكر في الدم أعلى من نظرائهم الذين يمارسونها في الرابعة عصرا ما يوضح أن ممارسة التمارين الرياضية في أوقات معينة من اليوم يكون لها فوائد أكثر.