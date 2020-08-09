المستثمر الأمريكي وارين بافيت يجني مليارات الدولارات رغم الجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية التي يملكها الملياردير وارن بافيت، امس، عن تحقيق تدفق نقدي قياسي بلغ 146.6 مليار دولار في الربع الثاني، رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» العالمية.



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ويمثل هذا المبلغ الجديد زيادة بنحو 10 مليارات دولار عن الربع السابق وسيزيد من الضغط على بافيت «89 عاماً» للاستثمار.

وامتنع بافيت، عن الاستثمار أثناء الجائحة، باستثناء صفقة غاز طبيعي كبيرة.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للمجموعة، التي تضم حوالي 90 شركة والعديد من المساهمات الكبيرة، بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 5.5 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الدخل من 14.1 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار مع تعافي سوق الأسهم.