سلطان: «كورونا» سيزول وفرحتنا تكتمل بمصافحة الناس بالأيدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأحد، أن الإمارات دولة حديثة، ولكن الله حباها بعقول مفكرة استطاعت أن ترتقي بها إلى مصاف الدول التي لها باع في كثير من الأمور.

وأضاف سموّه في حديث مطوّل، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبثه تلفزيون الشارقة: الإمارت كونت نفسها بنفسها، ومن ضمن ما ارتقى بالإمارات تكوين جمعيات ذات النفع العام، فمنها ما كان ضاراً فاختفت، والحمد لله، والجمعيات الباقية ترهلت وشاخت، ولا بدّ من إعادة الحياة فيها من جديد، والارتقاء بها، عبر وزارة تنمية المجتمع وتنشيطها للنفع العام.

وتابع سموّه: يجب على وزارة تنمية المجتمع، أن تدعو إلى جمعية عمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأنا أضع نفسي في خدمة الاتحاد. مضيفاً: نطالب بانتخابات مبكرة للاتحاد، ويجب أن نجتمع، وأنا على استعداد أن اقتطع من وقتي حتى أصلح ونضع هذا الاتحاد على الطريق الصحيح اللائق للكتاب والأدباء الذين نفاخر بهم.

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واستطرد سموّه: الكتاب والأدباء ليسوا على هامش المجتمع، بل في قلبه لأنهم يشعرون بالمجتمع وبمعاناته، وأدعو جميع الكتاب والأدباء الذين كانوا مسجلين سابقاً إلى اجتماع مفتوح، نناقش فيه اللوائح الداخلية وهذه اللوائح فيها خلل. مضيفاً: الآن عندنا جمعية عمومية تنتخب مجلساً والمجلس هذا ليس فيه إداري ولا محاسب، ونحن نريد أميناً عاماً للاتحاد يعين تعييناً يدير العملية كلها.

وقال سموّه: أدعو جميع الكتاب والأدباء ومن الشباب خصوصا إلى أن نشترك جميعاً، وكل شخص منهم ستصله رسالة مني، هذه الرسالة فيها الدعوة.

وتطرق صاحب السموّ في حديثه إلى فيروس «كورونا» قائلاً: جائحة كوفيد19 ستمرّ وستعود الحياة مرة ثانية، إن شاء الله، وأنا أقول تحاملوا على أنفسكم في هذه الظروف ونحن سننتهي من هذه المصيبة. مؤكداً: فرحتنا إن شاء الله يوم تزول هذه الجائحة ونصافح الناس بالأيدي والأحضان، ولا يعتقد أحد أننا استرحنا من هذا، بل اشتقنا لأحضانكم.