شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 شخصاً على الأقل في فيضانات بكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى ثلاثون شخصاً على الأقل في كوريا الجنوبية، جراء انزلاقات أرضية وفيضانات، وفق ما أفادت السلطات محذّرةً من أن الأمطار القوية لم تنتهِ بعد.
وتثير أمطار غزيرة الذعر في البلاد منذ مطلع الشهر الحالي، لكن قرابة نصف الوفيات سُجلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، ولا يزال 12 شخصاً في عداد مفقودين، وتم إجلاء قرابة ستة آلاف شخص بسبب الفيضانات.
وسُجل ما لا يقل عن 667 انهياراً أرضياً منذ بداية أغسطس/آب الجاري، ومن المنتظر تساقط مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، مع وصول الإعصار «جانغمي» الاثنين، إلى شمال البلاد، وفق ما ذكرت مصالح الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.
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