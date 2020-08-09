خسارة ثالثة توالياً لليكرز على أبواب «البلاي أوف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني لوس أنجلوس ليكرز بخسارة ثالثة توالياً بسقوطه أمام أنديانا بيسرز 111-116، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفرض تي جاي وارن نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 39 نقطة رافعاً رصيده إلى 4 انتصارات، مقابل خسارة واحدة منذ استئناف نشاط الدوري في فقاعة اورلاندو.

ولم تنفع النقاط الـ31 والمتابعات الثماني والتمريرات الحاسمة السبع لنجم ليكرز ليبرون جيمس في إبعاد شبح الخسارة عن فريقه، علماً بأنه لم يحظ بمساعدة من زملائه، وتحديداً من انطوني ديفيس الذي اكتفى بتسجيل 8 نقاط فقط.

في المقابل، قلب دالاس مافريكس تخلفه أمام ميلووكي باكس ليفوز عليه في الوقت الإضافي 136-132.

وسجل مافريكس آخر 7 نقاط في الوقت الأصلي ليفرض التعادل، ويجر منافسه إلى وقت إضافي سجل فيه النقاط التسع الأولى في طريقه إلى تحقيق الفوز.

وواصل لاعب الارتكاز السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه في الآونة الأخيرة بتسجيله تريبل دبل مع 36 نقطة، و19 تمريرة حاسمة، و14 متابعة.

أما أفضل مسجلين في صفوف ميلووكي فكان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، وبروكس لوبيز مع 34 نقطة لكل منهما.

وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس توالياً منذ الاستئناف (أفضل سلسلة له منذ عام 2014) بتغلبه على ميامي هيت 119-112 بفضل 35 نقطة لديفن بوكر، في حين أضاف دياندري ايتون 18 نقطة، و12 متابعة.

وتغلب لوس أنجلوس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 122-117 في غياب نجمه لينارد كاوهي الذي قرر مدربه إراحته للأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وفي غيابه تولى مهمة بول جورج تسجيل النقاط مع 21 نقطة، في حين كان سي جاي مالكولوم أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 29 نقطة.

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناجتس إلى الفوز على يوتا جاز 134-132 بعد وقتين إضافيين بتسجيله 30 نقطة و11 متابعة، وأضاف زميله جمال موراي 23 نقطة، أما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دونوفان ميتشل مع 35 نقطة.