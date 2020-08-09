التنس يستأنف نشاطه في أمريكا.. وسيرينا تشارك في دورة لكزينجتون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود نشاط كرة المضرب رسمياً، إلى الولايات المتحدة اعتباراً من، الاثنين، على الرغم من تكاثر حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، من خلال إقامة دورة لكزينجتون، (ولاية كنتاكي)، التي تشهد النسخة الأولى الرسمية منها مشاركة المخضرمة سيرينا وليامز.

وعلى الرغم من أن الجوائز المالية لهذه الدورة ليست كبيرة (نحو 200 ألف دولار)، فإنها لم تثن بعض اللاعبات عن المشاركة، لا سيما وأن معظمهن يردن استعادة إيقاع المباريات قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام في نهاية الشهر الحالي.

وتشارك أيضاً، إضافة إلى سيرينا، شقيقتها الكبرى فينوس، والأمريكيتان سلون ستيفنس، وكوكو جوف، والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وتوقف نشاط الكرة الصفراء في 8 مارس/ آذار بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19»، ولم تخض اللاعبات أي مباريات باستثناء الاستعراضية منها.

وتقول سيرينا المخضرمة، (38 عاماً)، صاحبة 23 لقباً كبيراً: «عشت حياة شخص منعزل، بدأت احترام التباعد الاجتماعي مطلع مارس/ آذار، لم أملك قدرة تنفسية كبيرة وبالتالي لا أدري ما كان ليحصل لو أصبت بفيروس كوفيد، ولا أرغب في معرفة ذلك صراحة»، في إشارة إلى مصاعب في التنفس عانتها سابقاً.

وأضافت: «غالباً ما يكون في حوزتي نحو 50 كمامة، انتبه كثيراً إلى كل ما أقوم به من الناحية الصحية»، واعترفت بأنها كانت «متوترة» خلال هذه الفترة.

وكشفت سيرينا، المضنفة أولى في هذه الدورة، أن زوجها بنى لها ملعباً خاصاً في جوار البيت لكي تواصل تدريباتها، وقالت في هذا الصدد: «جميع اللاعبات خلدن إلى الراحة، سيكون الأمر مثيراً للاهتمام معرفة كيف سنلعب».

أما ازارنكا فقالت: «يمكن أن نتدرب ما شئنا، لكن المستوى الحقيقي يظهر خلال المباريات».

وأضافت: «بطبيعة الحال، افتقد المباريات التنافسية، لم أفقد حبي لكرة المضرب، لكني افتقدت إلى الحافز في أوقات كثيرة خلال هذا التوقف».