العراقي ميمي: أوروبا وجهتي المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد لاعب منتخب العراق الأول لكرة القدم مهند علي «ميمي»، الذي يوجد الآن في العاصمة العراقية بغداد في زيارة إلى عائلته، أن وجهته المقبلة ستكون في أوروبا.

وقال ميمي: «تجربتي كانت جيدة مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي، لكن توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة «كورونا» وليس في البرتغال فقط، أثّر في هذه التجربة، لكنها في المجمل تجربة كانت ناجحة ومفيدة، لذلك سأسعى إلى تجديد وجودي في الدوري الأوربي بالموسم الحالي».

وأضاف: «كل الأنباء والشائعات التي أشارت إلى عودتي من جديد إلى الدوري القطري مع فريق الدحيل الذي ارتبط معه بعقد رسمي هي غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة»، مضيفاً: «كل جهودي الآن وبعد أن أنهي زيارتي إلى بغداد هي التعاقد مع أحد الفرق الأوربية عن طريق الإعارة، مثلما حصل معي في الموسم الماضي عندما مثلت فريق بورتيمونينسي البرتغالي».

يذكر أن ميمي يعد الآن من أبرز مهاجمي وهدافي المنتخب العراقي الذي يعول عليه كثيراً للمساهمة في تأهل «أسود الرافدين» إلى مونديال 2022.