شكرا لقرائتكم خبر عن 887 ألف إصابة بكورونا في روسيا.. و4 آلاف في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 887,536 حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات في العالم، وزاد عدد الوفيات الرسمي إلى 14,931، بعد وفاة 77 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي سياق متصل، أعلنت هونج كونج تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 63 حالة انتقلت محلياً، فيما تواصل السلطات جهودها لاحتواء عودة الفيروس للانتشار في المركز المالي العالمي على مدى الشهر الماضي، وأصيب أكثر من أربعة آلاف شخص بالفيروس في هونج كونج، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، توفي منهم 51، بينما كانت حصيلة الأحد، تزيد قليلاً على العدد المسجل السبت، وهو 69 حالة.
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