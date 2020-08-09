سعياً للاكتفاء الذاتي.. الهند تحظر استيراد العتاد العسكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، الأحد، إن بلاده ستتوقف عن استيراد 101 بند من العتاد العسكري، في محاولة لزيادة الإنتاج الدفاعي المحلي.

وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد دعوة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للاعتماد على الذات في الإنتاج الدفاعي، والهند من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، وعملت الهند على تسريع مشترياتها العسكرية في أعقاب اشتباك حدودي في يونيو/حزيران الماضي، بين القوات الهندية والصينية، ووافقت الحكومة على شراء 33 مقاتلة روسية وتطوير 59 طائرة أخرى في يوليو/تموز الماضي.

وتابع وزير الدفاع في سلسلة من التغريدات: من المقرر تنفيذ الحظر على الواردات تدريجياً بين 2020 و2024، وأضاف الوزير أن قائمة البنود المحظور شراؤها تشمل منظومات الأسلحة المتطورة والمدافع وأنظمة السونار وطائرات النقل والطائرات الهليكوبتر المقاتلة الخفيفة.

وبلغ التوتر بين الهند والصين أعلى مستوياته مُنذ سنوات في أعقاب الاشتباك في قطاع متنازع عليه من الحدود في غرب جبال الهيمالايا، أدى إلى سقوط 20 جندياً من الجانب الهندي قتلى في الاشتباك، ويقول خبراء عسكريون، إن الهند تنقصها الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، والمدافع الميدانية بسبب انخفاض تمويلها للمشتريات على مدى سنوات.، وعادة ما تشتري الهند السلاح من روسيا، لكنها اتجهت على نحو متزايد للشراء من الولايات المتحدة و«إسرائيل».