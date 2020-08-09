شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون ما أحدثه انفجار بيروت في الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، حفرة بعمق 43 متراً، وفق ما أفاد به مصدر أمني، نقلاً عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى المكان.
وأسفر الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وإصابة ستة آلاف آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، وتسبب في الكارثة انفجار مستودع خُزن فيه وفق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، 2700 طن من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية.
وقال المصدر الأمني، إن خبراء التفجير الفرنسيين اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً.
وتقدم فرنسا دعماً لوجستياً للبنان مع أدوات تحقيق، وقد أرسلت فرقاً من الشرطة وفرق بحث، وأيضاً معدات طبية لمساعدة اللبنانيين في مدينة دُمرت فيها أحياء بالكامل. من جانبه أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، ومقره ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالاً شدته 3.3 درجات على مقياس ريختر.
في سياق متصل، اقتحم آلاف المتظاهرين الغاضبين من الطبقة السياسية الحاكمة والمتهمة بالفساد وعدم الكفاءة والإهمال بعد الانفجار، السبت، مقرات وزارات عدة لفترة وجيزة، وتظاهروا في وسط العاصمة تحت شعار «يوم الحساب»، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن انفجار المرفأ، كما رُفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.
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