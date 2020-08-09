لتكون أول عضو في الحكومة بعد الانفجار.. وزيرة الإعلام اللبنانية تستقيل على الهواء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، الأحد، استقالتها من الحكومة اللبنانية، لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلاً وستة آلاف جريح.

وقالت عبد الصمد في كلمة بثتها وسائل إعلام محلية: بعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وقدمت «اعتذارها» من اللبنانيين «لعدم تلبية طموحاتهم» في الحكومة التي تشكلت بداية العام الحالي.