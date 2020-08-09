جسر جوي وبحري فرنسي لنقل مساعدات إلى بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت فرنسا جسراً جوياً وبحرياً لنقل أكثر من 18 طناً من المساعدات الطبية، ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية لبيروت بعد الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية، حسبما أعلنت، السبت، وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان، إن البرنامج يشمل حالياً ثماني رحلات جوية أقلعت أولها، الأربعاء، غداة وقوع الكارثة وخطين بحريين، وفي هذا الإطار، أقلعت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية من طراز «ايه400ام» السبت، وستقلع رحلتان عسكريتان أخريان، الأحد، أو في وقت مبكر، الاثنين، لنقل 13 طناً من المواد الغذائية وثلاثة أطنان من الأدوية، حسب البيان.

وأقلعت طائرتان، الأربعاء، تقلان 55 جندياً من قوات الأمن المدني، و15 طناً من معدات التدخل ومركزاً صحياً للطوارئ قادراً على رعاية 500 مريض و5.5 طن من الأدوية، من مطار رواسي بالقرب من باريس، وفي اليوم نفسه، سمحت طائرة استأجرتها مجموعة «سي ام آ- سي جي ام» الرائدة عالمياً في النقل البحري، بنقل تسعة رجال إطفاء بحارة و500 كيلوجرام من معدات التدخل الطبي من مدينة مرسيليا.

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ونقلت رحلة رابعة، الخميس، ستين من أفراد وزارة الداخلية، ونقلت طائرة خامسة، الجمعة، من قاعدة أورليان العسكرية 11 طناً من الأدوية لمعالجة أكثر من ألف جريح، إلى جانب عشرة آلاف جرعة لقاحات، ويفترض أن تبحر حاملة المروحيات البرمائية «تونير» المجهزة بمستشفى من مرفأ طولون الأحد، تليها سفينة شحن استأجرتها وزارة الجيوش، مطلع الأسبوع المقبل.

وستنقل «تونير» فرقاً ومعدات هندسية ومئتي طن من الدقيق ومنتجات الألبان ومنتجات الأطفال، إضافة إلى 134 طناً من الحصص الغذائية و75 ألف لتر من مياه الشرب ومواد لإعادة الإعمار، إضافة إلى المساعدات الغذائية المقررة حالياً، حيث يمكن أن يتم نقل عشرين ألف طن من القمح وعشرين ألف طن من الدقيق في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية.

وهذه المساعدات مقدمة من الدولة الفرنسية وجمعيات ومؤسسات زراعية، ويشارك رجال إنقاذ فرنسيون في عمليات البحث وإزالة الركام، ميدانياً، ويساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على الضحايا ومعرفة أسباب الانفجار، أيضاً يشارك الخبراء الفرنسيون أيضاً في تقييم المخاطر الكيميائية.