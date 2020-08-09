فرنسا تنقذ 33 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الفرنسية، أنه تمت، السبت، إغاثة 33 مهاجراً في عمليتين منفصلتين، أثناء محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

وقرابة الساعة 06.00 بتوقيت جرينيتش، تولى زورق تابع لأجهزة الإنقاذ إغاثة 17 مهاجراً على متن زورقين شمال شرق ميناء كاليه، كما أفادت الدائرة البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان. ومدينة كاليه نقطة عبور يستخدمها المهاجرون لقربها من السواحل البريطانية. وبعيد الساعة 07.00 بتوقيت جرينيتش، قام زورق من الوحدة البحرية التابعة للدرك المحلي بإغاثة 16 شخصاً كانوا يستقلون زورقاً ثانياً قبالة مدينة سنغات وفقاً للبيان.

وتولت شرطة الحدود أمر المهاجرين الـ33 الذين لم تكشف هوياتهم، في ميناء كاليه، وفي وقت لاحق أبلغت الشرطة الفرنسية عن العثور على ثمانية مهاجرين في مؤخرة شاحنة قادمة من إسبانيا ويقودها شخص روسي الجنسية تم اعتقاله، وتنبهت السلطات إلى الأمر بعد سماع أصوات صادرة من الشاحنة خلال وقوفها في محطة للاستراحة على الطريق السريع بالقرب من مدينة (إيكس ان بروفانس) في جنوب شرق فرنسا، حيث عُثر على خمسة بنغلاديشيين وثلاثة باكستانيين، ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، اعترضت السلطات الفرنسية، ما لا يقل عن 810 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش سباحة أو بواسطة زوارق صغيرة وفقاً لفرانس برس.