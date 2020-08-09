وأبلغ مصدر بمطار صنعاء الدولي، وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة شحن تابعة للصليب الأحمر أفرغت أكثر من 14 طنا من المستلزمات الصحية والطبية.
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وقالت بعثة الصليب الأحمر في اليمن، عبر حسابها على تويتر، إن "السيول تسببت في غرق مواطنين وماشية، ودمرت منازل وطرقات وجسور وسدود"، محذرة من "أنها تهدد حياة اليمنيين".
وقدم الصليب الأحمر في 24 تموز/يوليو الماضي، شحنة مساعدات مستلزمات طبية مكونة من 20 طناً، وصلت على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي.
وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، أمطاراً غزيرة للأسبوع الثالث على التوالي، تسببت في وفاة وإصابة أكثر من 40 شخصاً وفقدان آخرين، إضافة إلى جرف مئات المنازل وعشرات الهكتارات الزراعية ونفوق المئات من رؤوس المواشي والأبقار.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كارثة السيول... طائرة من الصليب الأحمر تحمل مساعدات تصل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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