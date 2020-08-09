لمواجهة كارثة السيول... طائرة من الصليب الأحمر تحمل مساعدات تصل اليمن

وأبلغ مصدر بمطار صنعاء الدولي، وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة شحن تابعة للصليب الأحمر أفرغت أكثر من 14 طنا من المستلزمات الصحية والطبية.

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وأعلن الصليب الأحمر، الخميس الماضي، مساعدة 52 ألف شخص في اليمن من المتضررين من كارثة السيول.

وقالت بعثة الصليب الأحمر في اليمن، عبر حسابها على تويتر، إن "السيول تسببت في غرق مواطنين وماشية، ودمرت منازل وطرقات وجسور وسدود"، محذرة من "أنها تهدد حياة اليمنيين".

وقدم الصليب الأحمر في 24 تموز/يوليو الماضي، شحنة مساعدات مستلزمات طبية مكونة من 20 طناً، وصلت على متن طائرة إلى مطار صنعاء الدولي.

وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، أمطاراً غزيرة للأسبوع الثالث على التوالي، تسببت في وفاة وإصابة أكثر من 40 شخصاً وفقدان آخرين، إضافة إلى جرف مئات المنازل وعشرات الهكتارات الزراعية ونفوق المئات من رؤوس المواشي والأبقار.