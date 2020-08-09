وأكد السفير الفرنسي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد "فرنسا تشارك بالتحقيق في انفجار المرفأ وذلك يضمن سرعة وشفافية التحقيق".
وأضاف "يقدم 46 من رجال الشرطة والدرك الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي افتتحه المدعي العام".
واختتم بكلمة "فرنسا تتحرك".
ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.
© AP Photo / Dalati Nohra
كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفرنسي بلبنان: باريس تشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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