وذكرت دارة الملك عبد العزيز في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بـ "تويتر"، نقلا عن المؤرخ أمين الريحاني قوله في كتابه "ملوك العرب"، إنه لاحظ عند دخوله القصر وجود بيتين من الشعر نصهما "لسنا وإن كرمت أوائلنا.. يوما على الأنساب نتكل.. نبني كما كانت أوائلنا.. تبني ونفعل فوق ما فعلوا".
وأشارت دارة الملك إلى أن المؤرخ سجل ملاحظة أمام الملك بأن صحة النصف الأخير هو "تبني ونفعل مثلما فعلوا"، إلا أن الملك عبد العزيز أخبره بأنه هو من طلب تعديله على تلك الشاكلة، لأن هدفه ليس فعل السابقين فقط ولكن أفضل منهم.
وأضافت أن ذلك يدل "على رؤية الملك عبدالعزيز في مستقبل المملكة، وأن هناك تطويرا كبيرا ينتظرها، كما كان يقبل الكثير من الاختراعات الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤرخ لبناني يكشف عن موقف له مع الملك عبد العزيز في قصره بالرياض... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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