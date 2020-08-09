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هزة أرضية تضرب بغداد

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© AFP 2020 / Richter magnitude scale

ونقلت قناة "السومرية"، صباح اليوم الأحد، عن مواطنين أن هزة أرضية ضربت بعض مناطق العاصمة بغداد، وخاصة وسطها وشرقها.

 وأضافوا أنهم شعروا بالهزة شعورا خفيفا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن آخريات الزلازل التي شهدتها العراق، في السابع من شهر يوليو/تموز الماضي، حينما أعلنت إيران عن تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة في غرب إيران، متاخمة للحدود العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، ضرب الزلزال قضاء قصر شيرين في محافظة كرمانشاه، غربي البلاد.

وفي السابع والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر، شمال شرقي منطقة أم قصر في محافظة البصرة.

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