شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول رابع طائرة إغاثة سعودية لمساعدة منكوبى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد، رابع طائرة ضمن الجسر الجوى السعودى الذى يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت .



المساعدات السعوديه للبنان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الطائرة التي وصلت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، تحمل مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي حتى اليوم وصل إلى 290 طنا ، تم نقلها عبر أربع طائرات.



طائرة الإغاثة الرابعة

وأضافت أنه تم تأمين تلك المساعدات بناء على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وفرع المركز بلبنان.

Advertisements



مساعدات