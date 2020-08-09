شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى فى بيروت يعلن مشاركة بلاده بالتحقيق فى انفجار المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الفرنسي في بيروت اليوم الأحد، مشاركة بلاده في التحقيق بانفجار المرفأ الذى راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحي. Advertisements وقال السفير الفرنسي على تويتر: فرنسا ستشارك في التحقيق بانفحار مرفأ بيروت ..مضيفا: مشاركة فرنسا بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت يضمن السرعة والشفافية". وشهدت لبنان الثلاثاء الماضى كارثة كبرى بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث راح ضحيته آلارف القتلى والجرحى، وخلف وراءه عاصفة سياسية لم تنتهى بعد، حيث قدم العديد من نواب البرلمان استقالتهم، كما قدم وزراء فى الحكومة استقالته على خلفية الحادث الكبير الذى هز لبنان.

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