شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفا و525 حالة. وأضافت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات 357 حالة، وشفاء 323 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 56 ألفا و568 حالة.

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