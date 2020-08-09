شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف أراضى زراعية وموقعا وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي زراعية وموقعا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي جنوب شرق دير البلح أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الأراضي الزراعية والمزارعين في المناطق الحدودية شرق وشمال القطاع بشكل يومي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يقصف أراضى زراعية وموقعا وسط قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.