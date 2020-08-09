شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 223 إصابة جديدة بكورونا مقابل 1210 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، اليوم الأحد، عن تسجيل 223 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، ليصل العدد التراكمى إلى 81.580 حالة، مقابل شفاء 1210 حالات، ليصل الإجمالى 74.691 حالة تعاف، وتوفى 4 حالات ليصل إجمالى حالات الوفاة 513 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى السلطنة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات 81.357، مقابل شفاء 1218 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 73.481 حالة، وتوفى 7 حالات ليصل إجمالى حالات الوفاة 509 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى السلطنة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 585 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى السلطنة إلى 80286 حالة.

وذكرت الصحة العمانية فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالى الوفيات جراء الفيروس فى السلطنة 488 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالى حالات التعافى من الفيروس بلغت 69803 حالات.