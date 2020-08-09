شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يوبخون الحرس الرئاسى أثناء تأمين زيارة ميشيل عون لحى الجميزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لمتظاهرون لبنانيين، وهم يقومون بالهتاف ومحاولة الاعتداء على عناصر من الحرس الرئاسى اللبنانى، خلال تأمينهم حى الجميزة فى بيروت منذ يومين لتفقد الرئيس ميشال العون المناطق المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وهتف المتظاهرين أمام الحرس للمطالبة بالثورة على النظام الحالى ورئيسه عون، بينما حاول قيادات الحرس الرئاسى امتصاص غضب المتظاهرين.

وتضرر حى الجميزة، وهو منطقة شعبية وتاريخية فى العاصمة اللبنانية بيروت تحتوى على العديد من المبانى التى يعود تاريخها إلى فترة الانتداب الفرنسى، بشكل كبير من انفجار مرفأ بيروت.



تأمين الحرس الرئاسى لحى الجميزة

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء الماضى، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.

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وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

وشهدت بيروت الثلاثاء، انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.

وشكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحى، وتساقط زجاج عدد كبير من المبانى والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط عشرات الضحايا وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الأيام المقبلة.