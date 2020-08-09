شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. قضاء لبنان يستجوب مالك سفينة نيترات الأمونيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر متابعة للتحقيقات، فى انفجار مرفأ بيروت الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى، إنه وبالتعاون مع الخبراء الفرنسيين تم تحليل التربة والمياه وقام الفرنسيون بمسح جوى لموقع الانفجار ثلاثى الأبعاد مستخدمين تقنية الليزر للمساعدة بكشف أى أدلة، وفقا لتقرير لموقع تلفزيون، LBCI الإخبارى اللبنانى.

وعلى خط التحقيق بكيفية وصول الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وإفراغ الحمولة، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبنانى إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة علمًا أن الشرطة القبرصية كانت اخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.

وعلمت الـ LBCI أنه يجرى الإعداد للقيام بمسح شامل لجميع الأراضى اللبنانية لمعرفة الأماكن التى تخزن فيها مواد تشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين.

وبالتوازى مع هذين المسارين سيبدأ الاثنين مسار ثالث بالتحقيق وهو ملف الفساد فى مرفأ بيروت.