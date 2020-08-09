شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن نية وزير البيئة اللبنانى تقديم استقالته من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت معلومات بان وزير البيئة اللبنانى دميانوس قطار، قد يعلن استقالته من الحكومة فى مؤتمر صحافى يعقده ظهر اليوم، و ذلك وفق ما نشر على موقع جريدة النهار اللبنانية، وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، قد أعلنت منذ قليل استقالتها من الحكومة، وذلك استجابةً للرغبة الشعبية بعد تفجير بيروت، بحسب قولها.

وقالت عبد الصمد، "أريد أن أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، ومطالب ثورة 17 تشرين؛ وبعد فاجعة بيروت وانحناءً أمام آلام الجرحى وتجاوباً مع الارادة الشعبية بالتغيير، أتقدم باستقالتى من الحكومة"، "التغيير بقى بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح."

وأضافت عبد الصمد، لقد شرحت لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أسباب الاستقالة.

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و كان البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قد دعا إلى استقالة الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ووجه البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، نداء إلى دول العالم، جاء فيه "بيروت مدينة منكوبة، كارثة حلت فيها نتيجة الانفجار الغامض الذى وقع فى مرفئها، بيروت عروس الشرق وقبلة الغرب جريحة، كأنها ساحة حرب من دون حرب. دمار وخراب فى كل شوارعها وأحيائها وبيوتها.

لقد استشهد عشرات المواطنات والمواطنين، وأصيب ألوف الأشخاص وتهدمت مستشفيات وكنائس ومنازل ومؤسسات وفنادق ومتاجر ومختلف المرافق العامة والخاصة، وتشرد مئات العائلات من دون مأوى. حصل كل ذلك والدولة فى حالة انهيار اقتصادى ومالى يجعلها عاجزة عن مواجهة هذه الكارثة الإنسانية والعمرانية، والشعب اللبنانى فى حالة فقر وعوز.