شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية خفيفة تضرب العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة ارضية خفيفة، اليوم الاحد، العاصمة بغداد، وفق ما نشر السومرية نيوز.
وقال مواطنون ان هزة ارضية ضربت بعض مناطق العاصمة بغداد وخاصة وسطها وشرقها.
واضافوا انهم شعروا بالهزة شعورا خفيفا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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