شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة اللبنانية تطالب المنشآت المتضررة من انفجار المرفأ سرعة التواصل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة اللبنانية فى بيان أنه "استكمالًا للمسح الميدانى الذى ‏تقوم به وزارة السياحة، تطلب الوزارة من المؤسسات السياحية المتضررة فى مدينة بيروت من جراء انفجار المرفأ التواصل معها على البريد الإلكترونى من أجل الحصول على استمارة مسح الأضرار الواقعة على مؤسساتهم وذلك يومى الاثنين والثلاثاء.

وكانت وزارة السياحة اللبنانية قد أعلنت أنه بعد إجراء الكشوفات من قبل الجيش والهيئة العليا للإغاثة وبالتنسيق مع الأجهزة والنقابات المختصة، كلفت مفتشو الضابطة السياحية والتجهيز السياحى كافة اجراء كشف ومسح ميدانى للأضرار الواقعة على المؤسسات السياحية والواقعة ضمن نطاق بيروت الكبرى بكل فئاتها.

وأوضحت فى بيان، أنه يجرى متابعة رؤساء الوحدات لعملية المسح والاجراءات الميدانية من أجل حسن سير العمل وتقديم تقرير مفصل موثق بصور حول الاضرار الواقعة على المؤسسات السياحية خلال مهلة أسبوع من تاريخه.

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وفى أعقاب الانفجار الضخم الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، أشار نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية فى لبنان، بيار الأشقر، إلى أن 90% من فنادق المدينة تضررت.

وقال الأشقر: "نجرى مسحًا للفنادق المتضررة، و90% من فنادق بيروت متضررة"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "NNA".

وأضاف الاشقر: "المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير من الجرحى فى الفنادق من الموظفين والزبائن، ونحن فى صدد نقل النزلاء إلى فنادق أخرى".

وكان المجلس العالمى للسفر والسياحة قد أكد فى تقرير له، أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى فى لبنان بلغت إلى 19.1% (حوالى 10.4مليار دولار) خلال العام 2018.