أمين الإعلام العربى: بدء فعاليات ملتقى قادة الإعلام السابع غدا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، أن ملتقى قادة الإعلام العربي بنسخته السابعة، والذي سينطلق غدا الاثنين، سيركز على دور الإعلام الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى في بث الأخبار، ومسؤوليتها وسط الأزمات العالمية الراهنة.

وأوضح الخميس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الأحد، أن الملتقى الذي يقام تحت شعار (تحولات الإعلام في أوقات الأزمات) برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خلال الفترة من 10 الى 13 أغسطس المقبل (عن بعد)، يعتبر فرصة للقاء الإعلاميين وتبادل الآراء ومناقشة التطورات التي يشهدها المجال الإعلامي في العالم والمنطقة العربية.

وأضاف أن جلسات الملتقى ستجري تقييما للإنجازات، وتشخص الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلام، إضافة إلى التعرف على التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام في تحقيق أولويات المنطقة العربية.

Advertisements

وتابع أن الملتقى سيناقش عددا من القضايا والتحديات التي يوجهها قطاع الصحافة والإعلام في المنطقة العربية، مثل الحرية الإعلامية، والمسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام الإلكتروني وللاعلاميين، موضحا أن جدول أعمال الملتقى يضم أربع جلسات على مدار أربعة أيام متتالية.

وأوضح أن الجلسة الأولى بعنوان (واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات)، والجلسة الثانية بعنوان (أزمات الإعلام العربي وسبل تجاوزها)، أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان (تحولات صناعة الإعلام..بين الفكر والتطبيق)، بينما تحمل الجلسة الرابعة عنوان (الإعلام العربي..حرية الممارسة ومسؤولية المهنة).

ونوه الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي في الكويت، بأن النسخة السابعة من ملتقى قادة الإعلام العربي (تحولات الإعلام في أوقات الأزمات)، ستعقد بمشاركة وزراء الإعلام العرب، اضافة الى عدد من الإعلاميين والاكاديميين وملاك وسائل إعلامية عربية.