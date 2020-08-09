كورونا..4 وفيات في الكويت وواحدة بالإمارات

الكويت - الإمارات/ الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات وفاة واحدة.

وأفادت الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات، و514 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 713 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 71 ألفا و713؛ منها 478 وفاة، و63 ألفا و519 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و225 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 323 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و525؛ منها 357 وفاة، و56 ألفا و568 حالة تعاف.

عالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الأحد، 19 مليونا و827 ألفا، توفي منهم أكثر من 729 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و734 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.