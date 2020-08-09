العراق يستأنف التبادل التجاري مع إيران عبر معبر الشلامجة

بغداد / علي جواد/ الخليج 365



أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأحد، استئناف عملية التبادل التجاري مع إيران عبر منفذ الشلامجة البري (البصرة/جنوب)، بعد توقف إثر فرض حظر التجوال لمواجهة جائحة كورونا.

وقال علاء القيسي المتحدث باسم الهيأة في تصريح للأناضول، إنه "تم استئناف عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران بواقع 250 شاحنة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع".



واضاف القيسي أن "المنفذ البري مع إيران، توقفت فيه عملية التبادل التجاري بعد الإعلان عن فرض حظر شامل للتجوال للفترة من 31 يوليو/ تموز حتى 8 أغسطس/ آب الجاري، لمواجهة فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى".



ويمتلك العراق 5 معابر برية مع إيران هي الشلامجة (البصرة)، والشيب (ميسان)، وزرباطية (واسط)، والمنذرية، ومندلي (ديالى).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.