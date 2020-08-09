مقتل 3 من "داعش" بعملية عسكرية شمالي العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين شمالي العراق (تتبع الدفاع)، الأحد، مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير 10 مواقع للمسلحين خلال عملية عسكرية بأطراف المحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه تم "تنفيذ العملية الأمنية، لضرب أهداف محددة في شمال وادي الثرثار، وشرق قضاء الحضر (حدود محافظة نينوى)".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن مقتل 3 عناصر من داعش وتدمير 10 مواقع للتنظيم الإرهابي".

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ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.