جمعية تركية توزع مساعدات غذائية على متضرري انفجار بيروت

إسطنبول /الخليج 365



شرعت جمعية "دينيز فنري" التركية (غير حكومية)، في توزيع مساعدات غذائية على المتضررين جراء انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.



وأفادت الجمعية في تصريح، الأحد، بأنها أطلقت حملة توزيع مساعدات غذائية على المتضررين الذين أصبحوا بدون مأوى في محيط مرفأ العاصمة بيروت.



وأضافت الجمعية أن المساعدات تتمثل في الأكل وماء الشرب والخبز.



وستستمر المساعدات المُقدمة، بتنسيق من عضوي مجلس إدارة الجمعية، عثمان أجون وعمار جيتين، حتى تلتئم جراح الكارثة.

كما أطلقت الجمعية حملة مساعدات طارئة، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة للتبرع بمبلغ قدره 10 ليرات تركية، كما فتحت إمكانية تبرعات مالية كبيرة للراغبين، عبر موقعها الإلكتروني.

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والجمعة وزعت مؤسسة "صدقة طاشي" وجمعية دينيز فنري" التركيتان مساعدات غذائية على المتضررين جراء انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

واستقبل لبنان غداة الانفجار، طائرة عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ لمساعدته في مواجهة كارثة الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودوليةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.