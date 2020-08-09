إسرائيل: إطلاق نار تجاه الجدار الخرساني على حدود غزة

زين خليل/الخليج 365-



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن فلسطينيين أطلقوا النار تجاه الجدار الخرساني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تم إطلاق النار على السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، بالقرب من كيبوتس (مزرعة تعاونية) كيسوفيم".



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار فى الممتلكات، وفق المصدر ذاته.



Advertisements

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العمل في الجدار الخرساني توقف بشكل مؤقت، عقب إطلاق النار.



وشرعت إسرائيل في نهاية 2016، في بناء الجدار الخرساني (تحت الأرض وفوقها) بطول 65 كيلومترا، وبتكلفة قد تصل إلى مليار دولار.



وتقول إسرائيل إن بناء الجدار الخرساني يهدف إلى مواجهة الأنفاق التي حفرتها حركة "حماس"، على الحدود الشرقية لقطاع غزّة، ونفّذت منها عمليّات عسكريّة عدّة ضدّ مواقع الجيش الإسرائيليّ خلال حرب 2014.



وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت القناة (12) الخاصة إن 1400 عامل أجنبي، يعملون في بناء الجدار، معظمهم من البرازيل وإسبانيا وإيطاليا من ألمانيا ومولدوفا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.