الإمارات في الصدارة إقليمياً بجودة الحياة الرقمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدّرت الإمارات مؤشر جودة الحياة الرقمية إقليمياً محتلة المرتبة الأولى، فيما احتلت المرتبة 31 عالمياً في «مؤشر جودة الحياة الرقمية 2020»، الذي ينشر سنوياً بناء على أبحاث شركة Surfshark لحماية الخصوصية.وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أكثر البنى التحتية الإلكترونية الفرعي تطوراً، متخطية كل من السويد والدنمارك والنرويج واليابان وسويسرا وسنغافورة وهولندا ونيوزيلندا، وفقا للبيان.+



وفي المؤشرات الفرعية الأخرى حلّت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً في مؤشر جودة الإنترنت، والأولى في البنية التحتية الإلكترونية، و39 في وفرة الإنترنت، و17 في الحكومة الإلكترونية، والخامسة في سرعة الموبايل ميغابت في الثانية. وعالمياً جاءت الدنمارك في صدارة المؤشر، تلتها السويد وكندا والنرويج وجاءت بريطانيا في المركز 7 والولايات المتحدة 22 وحلّت الكويت في المرتبة 43 والسعودية 45.

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