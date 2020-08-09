عون: المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت تهدف لتضييع الوقت

وذكر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر": "الرئيس عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء".

وأضاف المكتب الإعلامي الرئاسي "لا أساس من الصحة لرواية موقع "أساس" عن الحوار بين الرئيس وأبو الغيط، وموقف الرئيس عون من موضوع التحقيق الدولي حدده يوم الجمعة الماضي".

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

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© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وتوافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون على اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.