الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

ونشر أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أكد من خلالها أنه سمع صوت إطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب القطاع، وتم تعليق الأعمال على السياج وإطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة.
وأكد أدرعي أنه في أعقاب ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة دون وقوع إصابات.
وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، أنه تسود حالة من التوتر في منطقة الجنوب بجوار قطاع غزة، بعد إطلاق نار على عمال بناء الجدار في منطقة كوسوفيم شرقي مدينة دير البلح الفلسطينية، دون وقوع إصابات.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.
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