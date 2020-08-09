مصدر حكومي: السودان لن يشارك في مفاوضات سد النهضة غدا

ونقل موقع قناة "الحدث"، عن المصدر قوله إن "الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها".

© REUTERS / Tiksa Negeri

وأشار إلى أن "الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، غدا الاثنين.

Advertisements

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".