شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقالات تتوالى فى لبنان.. استقالة النائب نعمة إفرام بسبب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب في البرلمان اللبناني نعمة إفرام استقالته من مجلس النواب على خلفية انفجار بيروت، وتعد هذه الاستقالة السادسة لنائب لبناني من البرلمان منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وقال النائب بحسب "قناة الجديد" أعلن استقالتي من مجلس النواب وتعليق نشاطي النيابي إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.

كانت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، أعلنت استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفى عقدته قبل قليل.

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وأمس قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية استقالتهم من البرلمان احتجاجا على ما وصفوه بفساط الطبقة السياسية.