شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة كنيسة البشارة فى مدينة الناصرة بعلم لبنان تضامنا مع ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت كنيسة البشارة في مدينة الناصرة أنوارها بالعلم اللبناني، تضامناً مع مواطني لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت الذى تسبب في موجة انفجارية هائلة ، تشابهت فى شكلها مع تلك الموجة الانفجارية التي خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وأدت الى عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على "تويتر"، صور إنارة كنيسة البشارة في مدينة الناصرة بالعلم اللبناني.

وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء الماضي، الحداد الوطني العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.



اضاءة كنيسة البشارة بعلم لبنان

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها فى عمليات البحث عن المفقودين فى مرفأ لبنان ومحيطه، حيث يتم إزالة آثار الانفجار الكبير، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وفيما كشفت عمليات البحث عن تضرر كبير فى المبانى القريبة من حادث الانفجار، وفيما سقط عدد كبير من المنازل فى محيط المرفأ.

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وشهدت بيروت الثلاثاء، انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء.

وشكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط عشرات الضحايا وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الأيام المقبلة.