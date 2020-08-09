جوجل توقف تصنيع هاتفها Pixel4

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أوقفت شركة جوجل إنتاج هاتفها الذكي Pixel4 بعد 9 أشهر فقط من طرحه دون أن تكشف عن سبب تلك الخطوة.



وعادة ما يستمر إنتاج أي هاتف جديد حتى سنة على الأقل، لكن شركة التكنولوجيا الأمريكية لم تكشف سبب توقفها عن إنتاج Pixel 4 بهذه السرعة.

وقالت الشركة أيضا إنها ستوقف إنتاج الهاتف Pixel 4 XL، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

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وترجح الصحيفة أن السبب في وقف إنتاج الهاتف الذي طرح لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، هو ثمنه الباهظ وتراجع الطلب عليه خلال فترة الركود الاقتصادي الحالية.

ويعتقد أن جوجل تراهن على هاتف Pixel 4a الاقتصادي الجديد في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا.

وهاتف Pixel 4a يبلغ سعره حوالي 455 دولارا ومن المقرر طرحه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان من المتوقع أن تطلق جوجل هاتف Pixel 4a في مايو/أيار الماضي، خلال فعاليات مؤتمر مطوري جوجل(Google I/O 2020)، لكن نظرًا للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، فقد قررت جوجل إلغاء الحدث تماما.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت جوجل أنها ستوقف صناعة Pixel 3a وPixel 3a XL، حيث لن يكون الثنائي متاحا في متجر جوجل (Google Store)، لكنهما سيبقيان معروضان للبيع من خلال منصات الطرف الثالث حتى نفاد الكمية.