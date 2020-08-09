- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء ألمانيا: ارتداء الكمامات داخل قاعات الدرس «غير منطقي» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
انتقد اتحاد الأطباء في ألمانيا (ماربورجر بوند) الارتداء الإجباري للكمامة داخل قاعات الدرس، كما قررته ولاية شمال الراين ويستفاليا، واعتبر الاتحاد هذا الإجراء غير منطقي.
وفي تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية، الصادرة أمس، قالت رئيسة الاتحاد على المستوى الاتحادي، سوزانه يونا: «إذا جلس الجميع على مقاعدهم مع أخذ مسافة التباعد، فلن يكون هناك أي منطق لارتداء الكمامة إجبارياً، بل سيصبح معوقاً لا ضرورة له».
وأضافت: «المنطقي هو ارتداء الكمامة عندما يكون هناك تقارب شديد مثلاً عند مغادرة قاعة الدرس، وعند الوقوف أمام مقصف المدرسة، أو عند الوجود في الفناء أثناء الاستراحة، في حال اشتركت فيها فصول عدة بالتوقيت نفسه».
يذكر أن ولايات ألمانية عدة أعلنت فرض ارتداء الكمامة في مدارسها، وتُعَدُّ ولاية شمال الراين ويستفاليا، هي الوحيدة، حتى الآن، التي تعتزم فرض هذا الإجراء بشكل مؤقت، على الأقل، في مدارسها الثانوية والصناعية، ما أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء ألمانيا: ارتداء الكمامات داخل قاعات الدرس «غير منطقي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.