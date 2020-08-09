5 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا.. و 84619 في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز، أن الولايات المتحدة سجلت رقماً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، السبت، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

في الوقت نفسه أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملاً الأسبوع الماضي، باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام، وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصاً تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقاً لتحليل رويترز.

وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس، جاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقّع فيه الرئيس دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس بهذا الشأن.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤاً كبيراً في يوليو/تموز الماضي، وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19، مما يظهر الحاجة الماسة لمساعدات حكومية إضافية.

في سياق متصل، قالت لجنة الصحة العامة في الصين، الأحد، إن السلطات سجلت 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم الثامن من أغسطس/آب الجاري، نزولاً من 31 حالة في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل ثماني حالات وافدة من الخارج مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق، وخرج زهاء 45 شخصاً من المستشفيات، السبت، ولا يزال يوجد 817 حالة نشطة منها 43 في وضع خطير، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين 84619، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد19 دون تغيير عند 4634.