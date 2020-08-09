شكرا لقرائتكم خبر عن 555 إصابة بكورونا في ألمانيا.. و 394 في فيكتوريا الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555، مقابل 1122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة، بينما ارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9196.
في سياق متصل، أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الأحد، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة ضحايا للوباء، وذلك رغم ظهور مؤشرات على تراجع عدد الإصابات الجديدة.
وسجلت الولاية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد ومركز موجة تفشٍ ثانية للمرض بأستراليا، 394 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 400 و500 إصابة على مدار الأيام السبعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في فيكتوريا 210 حالات.
وتستحوذ الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد على أكثر من ثلثي الإصابات المسجلة في أستراليا وعددها 21 ألف حالة، وتتركز العدوى في عاصمتها ملبورن، وفي مسعى لإبطاء انتشار الفيروس، فرضت فيكتوريا حظراً على التجول ليلاً وشددت القيود على الحركة وأمرت بإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
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